Самолёты из Омска в Сочи задержали из-за атак беспилотников

В понедельник, 6 октября, в Омске зафиксированы перебои в авиасообщении с Сочи. Так, вылет рейса «Смартавиа» в Адлер, запланированный на 05:25, задержан до 10:00, а рейс «Икара» перенесён с 09:05 на 17:30.
Как сообщает Росавиация, в ночь на 6 октября были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи, Геленджика, Калуги, Краснодара, Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбова и Ярославля. Ограничения связаны с обеспечением безопасности полётов из-за угрозы атак беспилотников.