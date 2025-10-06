Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолёты из Омска в Сочи задержали из-за атак беспилотников

В ночь на 6 октября были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в некоторых аэропортах.

Источник: Om1 Омск

В понедельник, 6 октября, в Омске зафиксированы перебои в авиасообщении с Сочи. Так, вылет рейса «Смартавиа» в Адлер, запланированный на 05:25, задержан до 10:00, а рейс «Икара» перенесён с 09:05 на 17:30.

Как сообщает Росавиация, в ночь на 6 октября были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи, Геленджика, Калуги, Краснодара, Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбова и Ярославля. Ограничения связаны с обеспечением безопасности полётов из-за угрозы атак беспилотников.