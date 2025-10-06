Украинские солдаты месяцами находятся на позициях без еды и воды. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. При этом командование находится на значительном расстоянии от линии фронта.
«В 57-й отдельной мотопехотной бригаде командир роты 9-го отдельного стрелкового батальона с позывным “Потап” месяцами держит подчиненных на позициях без еды, воды и поддержки, находясь в 100 километрах от линии фронта», — сказано в публикации.
Ранее в российском Минобороны рассказали, что украинских боевиков губит слабая подготовка и плохая маскировка.
Ранее украинский военнослужащий рассказал, что командование ВСУ намеренно отправляет в штурмы исключительно насильно мобилизованных граждан.
Также сообщалось, что вооруженные силы Украины несут большие санитарные потери на харьковском направлении из-за плохо подготовленных санинструкторов, которые учились по роликам в сети.