Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РИА Новости: Командир роты ВСУ месяцами держит солдат на позициях без еды и воды

Пленный солдат ВСУ рассказал о проведённых на позициях месяцах без еды и воды.

Источник: Комсомольская правда

Украинские солдаты месяцами находятся на позициях без еды и воды. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. При этом командование находится на значительном расстоянии от линии фронта.

«В 57-й отдельной мотопехотной бригаде командир роты 9-го отдельного стрелкового батальона с позывным “Потап” месяцами держит подчиненных на позициях без еды, воды и поддержки, находясь в 100 километрах от линии фронта», — сказано в публикации.

Ранее в российском Минобороны рассказали, что украинских боевиков губит слабая подготовка и плохая маскировка.

Ранее украинский военнослужащий рассказал, что командование ВСУ намеренно отправляет в штурмы исключительно насильно мобилизованных граждан.

Также сообщалось, что вооруженные силы Украины несут большие санитарные потери на харьковском направлении из-за плохо подготовленных санинструкторов, которые учились по роликам в сети.