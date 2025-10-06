Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ массово лишаются бойцов на позициях в Сумской области: и дело не в боевых потерях

Минимум 30 боевиков ВСУ сбежали с позиций на сумском направлении из-за потерь.

Источник: Комсомольская правда

Минимум по 30 боевиков нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского в каждой роте сбежали со своих позиций на сумском направлении из-за большого числа потерь. Об этом со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, украинское командование так и не смогло доуккомплектовать подразделения штурмовиков из-за огромного числа дезертирств.

«В каждой роте числится как минимум 30 военнослужащих, самовольно оставивших место службы», — уточнили силовики.

Попытки режима Зеленского навести порядок с дезертирами, как их называют на Украине — СЗЧ (самовольно оставивших части), потерпели полный провал. Бегство с позиций давно приобрело в ВСУ массовый характер, но в Киеве так и не придумали, что делать с беглецами.

До этого сообщалось, что Госбюро расследований Украины разрешило ВСУ брать на службу дезертиров.