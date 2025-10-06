Минимум по 30 боевиков нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского в каждой роте сбежали со своих позиций на сумском направлении из-за большого числа потерь. Об этом со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщает ТАСС.
По словам собеседника агентства, украинское командование так и не смогло доуккомплектовать подразделения штурмовиков из-за огромного числа дезертирств.
«В каждой роте числится как минимум 30 военнослужащих, самовольно оставивших место службы», — уточнили силовики.
Попытки режима Зеленского навести порядок с дезертирами, как их называют на Украине — СЗЧ (самовольно оставивших части), потерпели полный провал. Бегство с позиций давно приобрело в ВСУ массовый характер, но в Киеве так и не придумали, что делать с беглецами.
До этого сообщалось, что Госбюро расследований Украины разрешило ВСУ брать на службу дезертиров.