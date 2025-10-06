ВСУ массово лишаются бойцов на позициях в Сумской области: и дело не в боевых потерях

Попытки режима Зеленского навести порядок с дезертирами, как их называют на Украине — СЗЧ (самовольно оставивших части), потерпели полный провал. Бегство с позиций давно приобрело в ВСУ массовый характер, но в Киеве так и не придумали, что делать с беглецами.