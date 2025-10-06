В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА

— Внимание! Объявлена опасность атаки беспилотников! Будьте внимательны! — отметили в сообщении в 01:48.
Напомним, местным жителям стоит придерживаться правил безопасности: не выходите на улицу, лучше спуститься на первый этаж или парковку. По возможности не пользуйтесь лифтов. В квартире найдите помещение без окон, обычно это ванная комната. После отбоя опасности атаки БПЛА ни в коем случае ничего не трогайте.
Кроме того, в период действия ограничения возможны временные перебои в работе мобильной связи. Это необходимо для обеспечения безопасности.
