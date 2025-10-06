Ричмонд
В Новороссийске и Туапсе отменили сигнал беспилотной опасности

Угроза атаки сохранялась всю ночь.

Утром в понедельник, 6 октября, глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об отмене беспилотной опасности в городе.

«Опасности для жителей и гостей Новороссийска НЕТ!» — говорится в сообщении в его telegram-канале.

Угроза атаки сохранялась всю ночь. Жителей и гостей предупреждали в случае включения сирен «Внимание всем» укрываться дома подальше от окон. Но сирены в городе не включали.

О беспилотной опасности предупреждали и жителей Туапсинского района. К утру понедельника угрозу также.

Ранее «Югополис» сообщал, что в течение ночи вводили ограничения на работу аэропортов Сочи, Геленджика и Краснодара. За это время на запасные аэродромы ушли пять самолетов. К утру ограничения на полеты сняли.