В Новороссийске и Туапсе отменили сигнал беспилотной опасности

Утром в понедельник, 6 октября, глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об отмене беспилотной опасности в городе.
«Опасности для жителей и гостей Новороссийска НЕТ!» — говорится в сообщении в его telegram-канале.
Угроза атаки сохранялась всю ночь. Жителей и гостей предупреждали в случае включения сирен «Внимание всем» укрываться дома подальше от окон. Но сирены в городе не включали.
О беспилотной опасности предупреждали и жителей Туапсинского района. К утру понедельника угрозу также.
Ранее «Югополис» сообщал, что в течение ночи вводили ограничения на работу аэропортов Сочи, Геленджика и Краснодара. За это время на запасные аэродромы ушли пять самолетов. К утру ограничения на полеты сняли.