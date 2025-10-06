Аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика возобновили работу. Об этом сообщили в Росавиации.
Ограничения в воздушных гаванях вводили в ночь на 6 октября. Прием и выпуск воздушных судов приостанавливали для обеспечения безопасности полетов.
Во время действия ограничений пять самолетов, которые направлялись в Сочи, ушли на запасные аэродромы. По готовности воздушные суда начнут вылетать в аэропорт Сочи.
«Формируется расписание для прибытия и обслуживания всех ВС, готовится расписание работы с учетом вынужденных изменений. Рейсы на прилет будут обслуживаться по факту прибытия, рейсы на вылет — по факту очередности и готовности воздушных судов», — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.