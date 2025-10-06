Над Крымом за ночь сбили 40 беспилотников

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 251 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 40 БПЛА — над территорией Республики Крым…, 62 БПЛА — над акваторией Черного моря, 5 БПЛА — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.
Кроме того, 34 вражеских дрона сбиты над Курской областью, 30 — над территорией Белгородской области. 20 беспилотников уничтожены над Нижегородской областью, 17 БПЛА — над территорией Воронежской области, 11 — над Краснодарским краем.
По восемь дронов перехватили над Брянской и Тульской областями, четыре — над Рязанской областью, по два БПЛА — над территориями Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областей, по одному дрону — над Липецкой областью и Московским регионом.