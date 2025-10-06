Ричмонд
Над Крымом за ночь сбили 40 беспилотников

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт — РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами РФ 251 украинский беспилотник, в том числе более 100 — над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 251 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 40 БПЛА — над территорией Республики Крым…, 62 БПЛА — над акваторией Черного моря, 5 БПЛА — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.

Кроме того, 34 вражеских дрона сбиты над Курской областью, 30 — над территорией Белгородской области. 20 беспилотников уничтожены над Нижегородской областью, 17 БПЛА — над территорией Воронежской области, 11 — над Краснодарским краем.

По восемь дронов перехватили над Брянской и Тульской областями, четыре — над Рязанской областью, по два БПЛА — над территориями Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областей, по одному дрону — над Липецкой областью и Московским регионом.

