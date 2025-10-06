Ричмонд
ОАК передала Минобороны РФ новую партию Су-34

В Ростехе сообщили, что до конца 2025 года запланированы новые поставки боевых машин.

Источник: Аргументы и факты

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Министерству обороны РФ новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщили в пресс-службе Ростеха, в состав которого входит эта организация.

«Машины прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний. Это не последняя поставка в текущем году», — говорится в Telegram-канале госкорпорации.

В Ростехе отметили, что Су-34 могут выполнять боевые задачи в различных диапазонах скоростей и использовать как управляемые, так и неуправляемые снаряды. Подчеркивается, что у российских военных эти истребители зарекомендовали себя с наилучшей стороны.

«В ходе применения в зоне СВО он подтвердил статус лучшего в своем классе и остается одним из ключевых элементов боевой авиации», — добавили в организации.

Напомним, о передаче очередной партии Су-34 Вооружённым силам РФ Ростех сообщал в середине сентября. Также в войска поставили новейшие зенитные ракетные комплексы «Панцирь-СМД» и боевые машины ЗРПК «Панцирь-С».