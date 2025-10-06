ОАК передала Минобороны РФ новую партию Су-34

В Ростехе отметили, что Су-34 могут выполнять боевые задачи в различных диапазонах скоростей и использовать как управляемые, так и неуправляемые снаряды. Подчеркивается, что у российских военных эти истребители зарекомендовали себя с наилучшей стороны.