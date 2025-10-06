Силы ПВО за ночь сбили 251 беспилотник ВСУ над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 251 украинский беспилотный летательный аппарат над регионами России. Соответствующее заявление распространило Министерство обороны Российской Федерации.
В военном ведомстве сообщили, что дежурными средствами ПВО был осуществлен перехват и ликвидация воздушных целей над территориями 16 субъектов страны и над акваториями двух морей. Над Республикой Крым уничтожено 40 беспилотников, над Курской областью — 34, а над Белгородской областью — 30 аппаратов. Над Нижегородской областью сбили 20 БПЛА, над Воронежской областью — 17, а над Краснодарским краем — 11.
Над Брянской и Тульской областями силы ПВО ликвидировали по восемь беспилотников. Над Рязанской областью уничтожили четыре цели. Над территориями Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областей сбили по два аппарата. По одному беспилотнику было уничтожено над Липецкой областью и над Московским регионом. Еще 62 БПЛА были ликвидированы над акваторией Черного моря и еще пять над акваторией Азовского моря.
Тем временем российские войска освободили семь населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. В Минобороны подчеркнули, что успешные действия подразделений позволили продвинуться вглубь обороны противника.