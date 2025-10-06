Силы ПВО за ночь сбили 251 беспилотник ВСУ над регионами РФ

Над Брянской и Тульской областями силы ПВО ликвидировали по восемь беспилотников. Над Рязанской областью уничтожили четыре цели. Над территориями Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областей сбили по два аппарата. По одному беспилотнику было уничтожено над Липецкой областью и над Московским регионом. Еще 62 БПЛА были ликвидированы над акваторией Черного моря и еще пять над акваторией Азовского моря.