Над Воронежской областью сбили еще 17 украинских дронов, дом остался без света

Атакам ВСУ подверглись 16 регионов страны, включая Воронежскую область.

Источник: Комсомольская правда

Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над двумя городами и шестью районами Воронежской области минувшей ночью сбили 17 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем телеграм-канале 6 октября написал губернатор Александр Гусев.

— Пострадавших нет, — уточнил глава региона.

По словам чиновника, в одном из муниципалитетов в результате падения обломков временно отключен от электросети один дом.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью над 16 регионами страны, включая Воронежскую область, и двумя морями уничтожили 251 беспилотник ВСУ.

Что касается режима атаки БпЛА, который был объявлен над Воронежской областью 5 октября в 18:59, то он до сих пор сохраняется.

