Атака 20 вражеских БПЛА отражена в Нижегородской области

Атака 20 вражеских беспилотников отражена в Нижегородской области за прошлую ночь, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По данным ведомства, в общей сложности в ночь на 6 октября в России перехвачен и уничтожен 251 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Больше всего БПЛА (40) сбито над Крымом. Еще 34 «птички» ликвидировали над Курской областью и 30 — над Белгородской.

Также БПЛА пытались атаковать Воронежскую, Брянскую, Тульскую, Владимирскую, Ивановскую, Калужскую, Тамбовскую, Орловскую, Липецкую и Московскую область, Краснодарский край.

62 беспилотника сбили над Черным морем и пять — над Азовским.

