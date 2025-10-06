Атака 20 вражеских БПЛА отражена в Нижегородской области

По данным ведомства, в общей сложности в ночь на 6 октября в России перехвачен и уничтожен 251 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Больше всего БПЛА (40) сбито над Крымом. Еще 34 «птички» ликвидировали над Курской областью и 30 — над Белгородской.
Также БПЛА пытались атаковать Воронежскую, Брянскую, Тульскую, Владимирскую, Ивановскую, Калужскую, Тамбовскую, Орловскую, Липецкую и Московскую область, Краснодарский край.
62 беспилотника сбили над Черным морем и пять — над Азовским.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше