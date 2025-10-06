Ричмонд
Над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями отразили атаку 78 БПЛА

Всего над регионами РФ в ночь на 6 октября перехвачен и уничтожен 251 вражеский беспилотник.

В ночь на 6 октября над Кубанью, Черным и Азовским морями отразили массовую атаку вражеских беспилотников, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Над Краснодарским краем дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 БПЛА, над акваторией Черного моря — 62 беспилотника, а над акваторией Азовского моря — пять БПЛА.

Всего над регионами РФ отразили атаку 251 украинского беспилотного летательного аппарата самолетного типа: 40 — над Крымом, 34 — над Курской областью, 30 — над Белгородской областью, 20 — над Нижегородской областью, 17 — над территорией Воронежской области, по восемь БПЛА над Брянской и Тульской областями, четыре беспилотника — над Рязанской областью, по два дрона — над Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областями и по одному над территорией Липецкой области и над Московским регионом.

Ранее мы писали, что аэропорты Краснодара, Сочи и Геленджика вновь открыты для полетов. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. В данный момент формируется расписание для прибытия и обслуживания всех ВС с учетом вынужденных изменений.

