Над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями отразили атаку 78 БПЛА

Всего над регионами РФ отразили атаку 251 украинского беспилотного летательного аппарата самолетного типа: 40 — над Крымом, 34 — над Курской областью, 30 — над Белгородской областью, 20 — над Нижегородской областью, 17 — над территорией Воронежской области, по восемь БПЛА над Брянской и Тульской областями, четыре беспилотника — над Рязанской областью, по два дрона — над Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областями и по одному над территорией Липецкой области и над Московским регионом.