Пять вражеских БПЛА сбили над Азовским морем в ночь на 6 октября

Российские силы ПВО в ночь на 6 октября перехватили и обезвредили больше 200 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
— 5 БПЛА — над акваторией Азовского моря, — отметили в ведомстве.
Всего же в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 251 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Из них 62 беспилотника были уничтожены над акваторией Черного моря, а 40 — над Крымом.
