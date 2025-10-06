Ричмонд
Пять вражеских БПЛА сбили над Азовским морем в ночь на 6 октября

Всего российские ПВО уничтожили за ночь 251 беспилотник.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы ПВО в ночь на 6 октября перехватили и обезвредили больше 200 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

— 5 БПЛА — над акваторией Азовского моря, — отметили в ведомстве.

Всего же в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 251 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Из них 62 беспилотника были уничтожены над акваторией Черного моря, а 40 — над Крымом.

