За ночь над Россией сбили 251 дрон

Больше всего беспилотников уничтожили над Черным морем, в Крыму, Курской и Белгородской областях, один сбит на подлете к Москве. Ночью не работали аэропорты Сочи, Геленджика и Краснодара.

Источник: РИА "Новости"

Средства ПВО минувшей ночью сбили над Россией 251 украинский беспилотник, сообщает Минобороны.

Больше всего дронов уничтожили над акваторией Черного моря — 62. В Крыму перехватили еще 40 БПЛА, в Курской области — 34, в Белгородской — 30.

Над территорией Нижегородской области военные сбили 20 дронов, Воронежской — 17, Краснодарского края — 11, Ростовской области — четыре. По восемь БПЛА уничтожено в Брянской и Тульской областях, по два — во Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской, по одному — над территорией Липецкой области и Московского региона.

Еще пять БПЛА перехватили над акваторией Азовского моря.

В течение ночи об отражении атак сообщали мэр Москвы Сергей Собянин и власти других регионов — Белгородской, Воронежской, Тульской областей. Опасность атаки БПЛА объявляли в Мордовии, Самарской, Ульяновской, Ивановской областях.

На этом фоне в аэропортах Саратова, Сочи, Геленджика, Краснодара, Нижнего Новгорода, Ярославля и Калуги вводили ограничения на прием и отправку рейсов. За время их действия пять самолетов, следовавших в Сочи, перенаправили на запасные аэродромы, сообщила Росавиация.

