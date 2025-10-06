Ричмонд
Один человек пострадал в результате атаки БПЛА в Нижегородской области

Минувшей ночью над Дзержинском уничтожили 20 дронов.

Источник: Комсомольская правда

В результате ночной атаки беспилотников на Нижегородскую область пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Минувшей ночью в промзоне Дзержинска было уничтожено 20 украинских дронов. Ущерба промышленным объектам не причинено. В результате падения обломков произошло несколько возгораний в частном секторе, выбило стекла в жилых домах и повреждена крыша одной АЗС.

К сожалению, в результате падения обломков получил травму один человек. Угрозы жизни нет, пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

написал Никитин
