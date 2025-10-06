Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В зоне СВО погиб матрос Черноморского флота Ильназ Илькаев из Пермского края

Бойца похоронили с воинскими почестями 5 октября в Бардымском округе.

Источник: официальная группа ВКонтакте Администрации Бардымского муниципального округа Пермского края

Жители деревни Ишимово Бардымского округа 5 октября простились с погибшим в зоне проведения СВО земляком. Илькаев Ильназ Ильязович погиб при исполнении воинского долга.

Ильназ Илькаев родился 18 сентября 1992 года. В 2009 году окончил Березниковскую школу. Срочную службу проходил матросом Черноморского флота в Севастополе. В зоне СВО Ильназ Ильязович служил по контракту с Минобороны РФ. Контракт военнослужащий заключил в 2025 году.

Администрация Бардымского округа выражает соболезнования родным и близким погибшего земляка.