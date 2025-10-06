В зоне СВО погиб матрос Черноморского флота Ильназ Илькаев из Пермского края

Ильназ Илькаев родился 18 сентября 1992 года. В 2009 году окончил Березниковскую школу. Срочную службу проходил матросом Черноморского флота в Севастополе. В зоне СВО Ильназ Ильязович служил по контракту с Минобороны РФ. Контракт военнослужащий заключил в 2025 году.