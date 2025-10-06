В Татарстане сняли режим беспилотной опасности

Режим «Беспилотная опасность» был введен в 01:39 и длился семь часов.
О закрытии аэропортов республики не сообщалось. Режим «Беспилотная опасность» в Татарстане также вводился вчера, 5 октября, с 04:27 по 08:21.
В Татарстане в 08:42 сняли режим «Беспилотная опасность». Уведомление об этом поступило через официальное приложение МЧС России.
