Губернатор прокомментировал последствия атаки БПЛА на Дзержинск

Один человек пострадал после падения обломков БПЛА в Дзержинске.
Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. На промзону города направлялись сразу 20 БПЛА, их уничтожили средства ПВО.
Пострадавшему помогают врачи, угрозы его жизни нет.
В черте города случились несколько возгораний в частном секторе, все их уже ликвидировали. Кроме того, есть повреждения стеклопакетов в жилых домах Дзержинска, пострадала и крыша одной АЗС. Ликвидацию последствий ведут городские власти.
Промышленные объекты не пострадали в ходе подавления атаки, уточнил глава региона.
