Губернатор прокомментировал последствия атаки БПЛА на Дзержинск

Один человек пострадал, ликвидированы также несколько локальных возгораний.

Один человек пострадал после падения обломков БПЛА в Дзержинске.

Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. На промзону города направлялись сразу 20 БПЛА, их уничтожили средства ПВО.

Пострадавшему помогают врачи, угрозы его жизни нет.

В черте города случились несколько возгораний в частном секторе, все их уже ликвидировали. Кроме того, есть повреждения стеклопакетов в жилых домах Дзержинска, пострадала и крыша одной АЗС. Ликвидацию последствий ведут городские власти.

Промышленные объекты не пострадали в ходе подавления атаки, уточнил глава региона.

