Нижегородцам рассказали, как нужно себя вести при атаке БПЛА

Важно сохранять спокойствие и найти безопасное место на улице или дома.

Источник: МЧС Нижегородской области

Памятку о том, как себя вести при атаке БПЛА, опубликовало нижегородское МЧС.

После атаки беспилотников на Нижегородскую область 6 октября, в результате которой один человек получил ранения, сотрудники МЧС напомнили жителям о правилах действий в таких ситуациях.

Как сообщают МЧС, если вы находитесь в здании, то необходимо спуститься на нижние этажи, паркинг здания или в подвал.

Если ничего из вышеперечисленного нет, то необходимо найти безопасное место в квартире (ванная комната или другое помещение с несущими стенами). Необходимо сесть на пол возле бетонной стены и пригнуться, держаться подальше от окон.

Если вы находитесь на улице, то, согласно памятке, вам необходимо найти подземный переход или паркинг. Также подойдет любое место с углублением.

При нахождении в транспорте, его необходимо покинуть ползком и лечь на землю. После прекращения взрывов необходимо найти более безопасное укрытие.

МЧС также просят не паниковать, не поднимать с земли неразорвавшиеся боеприасы и предметы, держать детей рядом с собой.

