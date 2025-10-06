Нижегородцам рассказали, как нужно себя вести при атаке БПЛА

После атаки беспилотников на Нижегородскую область 6 октября, в результате которой один человек получил ранения, сотрудники МЧС напомнили жителям о правилах действий в таких ситуациях.
Как сообщают МЧС, если вы находитесь в здании, то необходимо спуститься на нижние этажи, паркинг здания или в подвал.
Если ничего из вышеперечисленного нет, то необходимо найти безопасное место в квартире (ванная комната или другое помещение с несущими стенами). Необходимо сесть на пол возле бетонной стены и пригнуться, держаться подальше от окон.
Если вы находитесь на улице, то, согласно памятке, вам необходимо найти подземный переход или паркинг. Также подойдет любое место с углублением.
При нахождении в транспорте, его необходимо покинуть ползком и лечь на землю. После прекращения взрывов необходимо найти более безопасное укрытие.
МЧС также просят не паниковать, не поднимать с земли неразорвавшиеся боеприасы и предметы, держать детей рядом с собой.