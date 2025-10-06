Ричмонд
При атаке беспилотников на НПЗ в Туапсе пострадали два человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт — РИА Новости Крым. В Туапсинском муниципальном округе Кубани в результате беспилотной атаки пострадали два человека, сообщает оперштаб региона.

Источник: РИА "Новости"

«Ночью 6 октября обломки БПЛА упали на территории Туапсинского НПЗ. Произошло возгорание помещения охраны, которое оперативно ликвидировали. Ранения получили два человека, их госпитализировали», — сказано в сообщении.

Также фрагменты вражеского дрона упали в селе Дедеркой на территорию частного домовладения. Произошел пожар, его также оперативно потушили. Повреждены окна дома. В этом случае пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы.

Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами РФ 251 украинский беспилотник, в том числе более 100 — над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей, 11 — над Краснодарским краем.

