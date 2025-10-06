В ночь с 5 на 6 октября над Крымом и Черным морем сбили 102 БПЛА ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Всего в течение прошедшей ночи над регионами России дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 251 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
В их числе 40 дронов над Республикой Крым, 34 над Курской областью, 30 над Белгородской областью, 20 над Нижегородской областью, 17 над Воронежской областью, 11 над Краснодарским краем. Также по 8 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Тульской областей, 4 над Рязанской областью, по 2 над Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областями и по 1 над Липецкой областью и над Московским регионом.
Кроме того, 62 беспилотника сбили над акваторией Черного моря и 5 над акваторией Азовского моря.