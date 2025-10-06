В Сочи будут ограничивать выход судов из портов при угрозе атаки БПЛА

В Сочи ввели дополнительные меры по противодействию БПЛА и безэкипажным катерам. Теперь при угрозе атаки на курорте будут ограничивать выход судов из портов. Решение приняли на заседании антитеррористической комиссии.
«Наша готовность к реальным угрозам подтверждается ежедневной работой. Непрерывно отрабатываем взаимодействие всех служб на учениях», — сказал глава Сочи Андрей Прошунин.
Всего в городе насчитывается более 200 защитных сооружений. В качестве укрытий могут использоваться около 1200 подвалов в многоквартирных домах. Сирены охватывают почти весь город. Систему оповещения продолжают усиливать.
Для безопасности в городе иногда ограничивают работу мобильного интернета.
«Мы понимаем, что это создает определенные неудобства. Но соблюдение этой и остальных мер — основа, которая позволяет каждому чувствовать себя защищенным, находясь в Сочи», — отметил глава города.