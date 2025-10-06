ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение энергетической инфраструктуре и объектам нефтяной промышленности, хранилищам с горючим, обеспечивающих деятельность ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах», — говорится в сводке министерства.