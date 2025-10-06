Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Север»

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 160 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Искрисковщина, Краснополье, Кондратовка, Петрушевка и Осоевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Амбарное, Волчанск и Чугуновка Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«ВСУ потеряли более 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и пять складов материальных средств», — отмечает МО РФ.