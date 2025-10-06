Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Север»

«Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Искрисковщина, Краснополье, Кондратовка, Петрушевка и Осоевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Амбарное, Волчанск и Чугуновка Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.