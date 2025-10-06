Войска «Запада» заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Поражение было нанесено в районах населенных пунктов Песчаное, Купянск, Петровка в Харьковской области, Новониколаевка и Ямполь в Донецкой Народной Республике.
«Потери противника составили до 230 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 19 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены шесть складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.