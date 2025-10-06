Группировка войск «Юг» улучшила тактическое положение в зоне СВО

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Платоновка, Северск, Закотное, Резниковка, Иванополье и Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия, а также станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.