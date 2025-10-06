Ричмонд
Группировка войск «Юг» улучшила тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Юг» за сутки уничтожили до 225 военнослужащих ВСУ, боевую машину пехоты и две боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Платоновка, Северск, Закотное, Резниковка, Иванополье и Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия, а также станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.