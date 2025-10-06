Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Днепра» за сутки

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили за сутки до 70 военных ВСУ, боевую бронированную машину, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Ольговка и Антоновка Херсонской области. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.