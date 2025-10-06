Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Центра»

В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, егерской, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Ивановка, Димитров, Дорожное, Грузское, Торецкое, Артемовка и Красноармейск Донецкой Народной Республики.