Силы ПВО сбили 356 украинских дрона за сутки
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили за сутки шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 356 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.