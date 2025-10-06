Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили 356 украинских дрона за сутки

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили за сутки шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 356 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности “Нептун” и 356 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке министерства.