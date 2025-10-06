Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 6 октября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 6 октября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Армия России освободила населенный пункт в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Отрадное в Харьковской области.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» продвинулся в Харьковском направлении

Бойцы группировки поразили три бригады в районах населенных пунктов Амбарное, Волчанск и Чугуновка Харьковской области, а также формирования трех бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Искрисковщина, Краснополье, Кондратовка, Петрушевка и Осоевка Сумской области.

Противник потерял более 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ, два склада боеприпасов и пять складов материальных средств.

«Запад» занял более выгодные рубежи и позиции

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение пяти бригадам в районах населенных пунктов Песчаное, Купянск, Петровка Харьковской области, Новониколаевка и Ямполь ДНР.

Потери противника составили: до 230 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 19 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены шесть складов боеприпасов.

«Южная» группировка улучшила тактическое положение

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести бригадам в районах населенных пунктов Платоновка, Северск, Закотное, Резниковка, Иванополье и Константиновка ДНР.

Противник потерял до 225 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ и склад боеприпасов. Кроме того, подразделения артиллерии «Южной» группировки в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили украинское орудие L119 производства Великобритании в районе населенного пункта Кирово.

«Центр» улучшил положение по переднему краю

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение 11 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Димитров, Дорожное, Грузское, Торецкое, Артемовка и Красноармейск ДНР.

Противник потерял более 410 военнослужащих, бронеавтомобиль «MaxxPro» производства США и три пикапа.

«Восток» продолжил продвижение в глубину обороны противника

Бойцы группировки поразили формирования трех бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка, Привольное, Павловка, Новогригоровка и Полтавка Запорожской области.

Потери противника составили: более 370 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и станцию РЭБ.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Ольговка и Антоновка Херсонской области.

Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей, три станции РЭБ и два склада боеприпасов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по энергетической инфраструктуре и объектам нефтяной промышленности Украины, хранилищам с горючим, обеспечивающих деятельность ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 145 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • 6 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • управляемую ракету большой дальности «Нептун»;
  • 356 БПЛА самолетного типа.

