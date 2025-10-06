Прокуратура работает на месте падения осколков беспилотников в Дзержинске

Прокуратура работает на месте падения осколков беспилотных летательных аппаратов в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.
Напомним, в ночь на 6 октября над Нижегородской областью силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
Предварительно обломки БПЛА упали на территории автозаправки и частного жилого дома в Дзержинске. К сожалению, один человек пострадал.
На месте происшествия работает прокуратура. Представитель ведомства контролирует установление обстоятельств случившегося, а также соблюдение прав граждан и оказание помощи пострадавшим.
Для приема жалоб и оказания первой помощи в прокуратуре Нижегородской области была открыта горячая линия по телефонам: 89200275554, 89036022220.