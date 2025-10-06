Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура работает на месте падения осколков беспилотников в Дзержинске

Открыта горячая линия для пострадавших.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура работает на месте падения осколков беспилотных летательных аппаратов в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

Напомним, в ночь на 6 октября над Нижегородской областью силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Предварительно обломки БПЛА упали на территории автозаправки и частного жилого дома в Дзержинске. К сожалению, один человек пострадал.

На месте происшествия работает прокуратура. Представитель ведомства контролирует установление обстоятельств случившегося, а также соблюдение прав граждан и оказание помощи пострадавшим.

Для приема жалоб и оказания первой помощи в прокуратуре Нижегородской области была открыта горячая линия по телефонам: 89200275554, 89036022220.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше