Группировку ВСУ «Днепр» упразднили

Объявление о планах уйти в отставку последовало после того, как Драпатый, будучи командующим сухопутными войсками ВСУ, 3 марта подтвердил удар ВС РФ по полигону в Днепропетровской области. За два дня до этого минобороны РФ сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожил до 150 солдат ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов на полигоне в Днепропетровской области.