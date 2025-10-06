Группировку ВСУ «Днепр» упразднили

Сырский в феврале заявил о реформе в ВСУ и переходе с бригадной на корпусную структуру организации войск.
«В конце сентября Сырский ликвидировал оперативно-стратегическую группировку войск “Днепр” (прежнее название “Хортица”), которой восемь месяцев командовал Михаил Драпатый», — пишет издание, отмечая, что группировка, в частности отвечала за распределение боеприпасов между бригадами. Отмечается, что все функции ОСГВ «Днепр» теперь ложатся на группировки войск и корпуса, появившиеся в рамках реформы в ВСУ.
Как сообщается в статье, Драпатый сохранит должность командующего объединенными силами и вместе со своей командой переместится на северо-восточное направление фронта, где будет руководить одной из группировок войск. Его зона ответственности при этом уменьшится примерно вдвое.
По словам одного из военных ВСУ из числа старшего офицерского состава, такие действия Сырского являются способом «убрать конкурента».
Драпатый ранее являлся командующим сухопутными войсками ВСУ, 1 июня он заявил, что уходит в отставку, однако спустя всего два дня рассказал, что принял решение остаться в войсках. Позже Владимир Зеленский заявил, что тот назначен командующим объединенных сил.
Объявление о планах уйти в отставку последовало после того, как Драпатый, будучи командующим сухопутными войсками ВСУ, 3 марта подтвердил удар ВС РФ по полигону в Днепропетровской области. За два дня до этого минобороны РФ сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожил до 150 солдат ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов на полигоне в Днепропетровской области.