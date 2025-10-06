Ричмонд
В Пермском крае сняли режим «Беспилотная опасность»

Чрезвычайный режим действовал в регионе с утра 6 октября.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае сняли «Беспилотная опасность», действовавший на территории региона 6 октября более 8 часов. О введении чрезвычайного режима краевое министерство территориальной безопасности сообщило в 06:53, снятии — в 15:21.

На время действия режима «Беспилотная опасность» были оповещены все оперативные службы региона, их привели в полную готовность. Жителей Прикамья попросили оставаться внимательными и не поддаваться панике.

На время действия режима «Беспилотная опасность» ж/д и автовокзалы, аэропорт Перми работали в штатном порядке.

В краевом ведомстве напомнили номер вызова экстренных служб — «112».