Бастрыкину доложат о нарушении прав семей нижегородских участников СВО

В соцсетях появилась информация о предоставлении гражданам участков без необходимой инфраструктуры. К земельным наделам на Бору нет подъездных дорог, также отсутствует электроснабжение. Территория находится в запущенном состоянии: из-за лесных насаждений добраться сюда не под силу даже спецтехнике.