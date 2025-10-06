Бастрыкину доложат о нарушении прав семей нижегородских участников СВО

Глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом, связанным с нарушением прав многодетных и семей участников СВО в Нижегородской области. Об этом сообщили в Информационном центре ведомства.
В соцсетях появилась информация о предоставлении гражданам участков без необходимой инфраструктуры. К земельным наделам на Бору нет подъездных дорог, также отсутствует электроснабжение. Территория находится в запущенном состоянии: из-за лесных насаждений добраться сюда не под силу даже спецтехнике.
«Гражданам предлагают произвести подключение к электричеству за свой счет, что для них финансово затруднительно. В результате они лишены возможности начать индивидуальное жилищное строительство», — уточнили в ведомстве.
Обращения льготников в компетентные органы результатов не принесли. Однако нижегородские следователи уже возбудили уголовное дело по данному факту. Главе СК России доложат о ходе и результатах расследования.
Ранее Бастрыкин заинтересовался травмой ребенка в школьной раздевалке в поселке Мухтолово в Нижегородской области.