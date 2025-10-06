Ричмонд
Власти опровергли фейки о химвыбросе в Дзержинске после атаки БпЛА

Как сообщает пресс-служба правительства Владимирской области, в инфополе зафиксированы фейки под публикациями местных tg-каналов о якобы "химическом выбросе после удара по [заводу] Свердлова в Дзержинске соседней Нижегородской области.

Источник: НТА-Приволжье

Отмечается, что одинаковые комментарии просто нагнетают панику.

«Это ложь!» — заверили в облправительстве.

Официальные власти подтверждают — никакого выброса нет, ущерба промышленным объектам не причинено.

Напомним, 20 украинских дронов уничтожили над Нижегородской областью ночью 6 октября.

По словам губернатора Глеба Никитина, в ходе атаки пострадал один человек. Сейчас ему оказывают необходимую медпомощь, угрозы для жизни нет. Также в ходе атаки были повреждены стеклопакеты жилых домов и крыша одной АЗС, возникали локальные возгорания в частном секторе. Их оперативно ликвидировали. Ущерба промышленным предприятиям не зафиксировано.

