Власти опровергли фейки о химвыбросе в Дзержинске после атаки БпЛА

Отмечается, что одинаковые комментарии просто нагнетают панику.
«Это ложь!» — заверили в облправительстве.
Напомним, 20 украинских дронов уничтожили над Нижегородской областью ночью 6 октября.
По словам губернатора Глеба Никитина, в ходе атаки пострадал один человек. Сейчас ему оказывают необходимую медпомощь, угрозы для жизни нет. Также в ходе атаки были повреждены стеклопакеты жилых домов и крыша одной АЗС, возникали локальные возгорания в частном секторе. Их оперативно ликвидировали. Ущерба промышленным предприятиям не зафиксировано.