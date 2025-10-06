Политолог раскрыл причину одной из самых массовых атак украинских БПЛА

В ночь на 6 октября над Россией сбили 251 дрон. Больше всего беспилотников уничтожили над Черным морем, в Крыму, Курской и Белгородской областях, один был нейтрализован на подлете к Москве.
Кошкин объяснил, что такие мощные атаки просто так не происходят. Как полагает эксперт, применение 251 дрона — значительный масштаб, обычно указывающий на целенаправленные действия, а не на случайность.
Политолог считает, что такие атаки преследуют четкие цели: либо усилить позиции Владимира Зеленского на международной арене через запрос помощи и демонстрацию сопротивления, либо сорвать нежелательные для Киева мирные процессы.
Как пояснил Кошкин, атака, скорее всего, направлена на привлечение внимания перед заседанием Нобелевского комитета. Он напомнил, что 10 октября на нем рассмотрят кандидатуру американского лидера Дональда Трампа по присуждению ему премии мира.
«И, конечно, все ждут, как решится вопрос с таким кандидатом, как Трамп. Может быть, не исключено, что на сегодняшний день Украина активизирует свои действия для того, чтобы сфокусировать на себе внимание международной общественности», — отметил Кошкин.