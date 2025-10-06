Ричмонд
Мэр Дзержинска прокомментировал ситуацию после атаки БПЛА

Ночью текущего дня воздушно‑оборонительные силы отразили атаку БПЛА в Дзержинске. Об этом сообщил Михаил Клинков в своем Telegram-канале.

Источник: Михаил Клинков в Tg

Семье пострадавшего от падения осколков предоставлена нужная социальная и медицинская поддержка.

От удара пострадали личные вещи жителей, им был нанесён ущерб. Мэр города выехал к месту происшествия, чтобы лично обсудить с жителями требуемую помощь и оценить работу пожарных и экстренных служб. На месте присутствуют представители правоохранительных органов.

Сотрудники администрации уже связались с пострадавшими. Открыта горячая линия: 8-(8313)-39−09−00.

Ранее сообщалось, что нижегородская прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от БПЛА.

