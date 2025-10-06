Ранее ТАСС сообщал, что группа пленных сдалась бойцам «Востока» в Днепропетровской области.
«Владимир Зеленский, заканчивайте эту кровопролитную войну, в которой стирается население моей страны. Мы не понимаем уже смысл этих боевых действий, когда мы теряем территорию и теряем своих людей», — сказал пленный.
Он также отметил, что сдача в плен — оптимальный выбор для военных ВСУ, продолжающих нести службу в интересах киевского режима. Дорош рассказал о гуманном отношении к пленным со стороны бойцов штурмовой группы батальона «Нефрит» группировки «Восток», которые не только сохранили жизнь военнослужащим ВСУ, оказали им первую помощь и дали воды, но и относились к ним как к военным, не унижая их достоинства.
Дорош ранее сообщил, что российские войска в боях под Купянском и Красноармейском уничтожили почти половину 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Украинское командование из-за больших потерь в Купянске отправляет в штурмовые группы танкистов и техников, в числе сдавшихся в плен есть также инвалиды.