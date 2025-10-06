Инспекторы МАГАТЭ сообщили об артиллерийских обстрелах около ЗАЭС

«Команда МАГАТЭ слышала несколько раундов входящих и исходящих артиллерийских обстрелов неподалеку от площадки (АЭС — прим. ТАСС). Руководство станции заявило, что зафиксировало два обстрела на расстоянии 1,25 км от периметра станции», — указывается в сообщении.