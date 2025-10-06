Инспекторы МАГАТЭ сообщили об артиллерийских обстрелах около ЗАЭС

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) были замечены артиллерийские обстрелы. Эта информация следует из заявления международной организации.
«Команда МАГАТЭ слышала несколько раундов входящих и исходящих артиллерийских обстрелов неподалеку от площадки (АЭС — прим. ТАСС). Руководство станции заявило, что зафиксировало два обстрела на расстоянии 1,25 км от периметра станции», — указывается в сообщении.
В МАГАТЭ уточнили, что артиллерийские обстрелы увеличивают угрозы ядерной безопасности на станции, где внешнее электроснабжение отсутствует уже практически две недели.
Ранее президент России Владимир Путин уже высказывался о регулярных атаках армии Украины на ЗАЭС. Он назвал действия украинских сил «опасной игрой» и подчеркнул, что Москва готова ответить на них жестко.