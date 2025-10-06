Дрон-кабелеукладчик «Заноза» прокладывает линии связи на всех направлениях СВО

Российский дрон-кабелеукладчик «Заноза» для прокладки линии связи между позициями по воздуху начал применяться на всех направлениях СВО. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя группы компаний «Гроза».
«Дрон-кабелеукладчик “Заноза” в настоящее время используется на всех направлениях спецоперации для прокладки линии связи между позициями по воздуху, через минные поля и труднопроходимую местность», — отметили в организации.
Собеседник агентства отметил, что на дрон устанавливается бобина с бронированным оптоволоконным кабелем, который обеспечивает связь между подразделениями. Беспилотник сохраняет жизни российских связистов, выполняющих задачи на переднем крае.
Так в компании уточнили, что используемый бронированный кабель устойчив к внешнему воздействию и даже, если по нему проедет транспорт, это его никак не повредит.
Как писал сайт KP.RU, ранее российские разработчики создали уникальный дрон с функцией «летающий бинокль», который позволит бойцам ВС РФ скрытно наблюдать за участками на передовой. Дрон «Воробей» может вылетать на 10 километров и задерживаться в воздухе на высоте до 500 метров. Беспилотник сделан с использованием технологии ИИ и может самостоятельно распознавать цели, в частности военную технику.