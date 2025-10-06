Дрон-кабелеукладчик «Заноза» прокладывает линии связи на всех направлениях СВО

Как писал сайт KP.RU, ранее российские разработчики создали уникальный дрон с функцией «летающий бинокль», который позволит бойцам ВС РФ скрытно наблюдать за участками на передовой. Дрон «Воробей» может вылетать на 10 километров и задерживаться в воздухе на высоте до 500 метров. Беспилотник сделан с использованием технологии ИИ и может самостоятельно распознавать цели, в частности военную технику.