Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТЦК силой мобилизовали мужа игравшей в сериале с Зеленским актрисы

Сотрудники ТЦК в Киеве отправили в ряды ВСУ мужа актрисы Бондаревой-Репиной.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве задержали мужа местной актрисы Елены Бондаревой-Репиной. Она играла в сериале «Слуга народа», где отличился бывший комик Владимир Зеленский. Муж актрисы силой мобилизован в ВСУ, пишет издание «Страна».

Согласно сведениям из предоставленного видео, ТЦКшники заломали и посадили мужчину в машину. Никакой связи с мужем актриса не имеет, заявила она. Артистка в ходе монолога назвала сотрудников ТЦК «фашистами».

«На меня хотят одеть наручники. Надо мной просто издеваются, я сейчас лежу на асфальте. Я не знаю, что делать», — заявила Елена Бондарева-Репина.

На Украине тем временем обострился скандал с «мобилизацией» кота. Военные в одном из местных сёл, находясь в неадекватном состоянии, украли животное и отказались возвращать хозяевам.