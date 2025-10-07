ТЦК силой мобилизовали мужа игравшей в сериале с Зеленским актрисы

В Киеве задержали мужа местной актрисы Елены Бондаревой-Репиной. Она играла в сериале «Слуга народа», где отличился бывший комик Владимир Зеленский. Муж актрисы силой мобилизован в ВСУ, пишет издание «Страна».
Согласно сведениям из предоставленного видео, ТЦКшники заломали и посадили мужчину в машину. Никакой связи с мужем актриса не имеет, заявила она. Артистка в ходе монолога назвала сотрудников ТЦК «фашистами».
«На меня хотят одеть наручники. Надо мной просто издеваются, я сейчас лежу на асфальте. Я не знаю, что делать», — заявила Елена Бондарева-Репина.
На Украине тем временем обострился скандал с «мобилизацией» кота. Военные в одном из местных сёл, находясь в неадекватном состоянии, украли животное и отказались возвращать хозяевам.