Системы ПВО сбили БПЛА ВСУ над Старым Осколом

Системы ПВО армии России сбили украинский беспилотник над Старым Осколом Белгородской области.

Источник: РИА "Новости"

Об этом проинформировал губернатор Вячеслав Гладков.

Предварительно, никто не пострадал.

«В результате падения обломков от сбитого БПЛА в многоквартирном доме выбиты окна в 15 квартирах. Кроме того, во дворе МКД осколками посечены 20 автомобилей», — написал в Telegram глава региона.

Средства ПВО уничтожили восемь дронов ВСУ над регионами России в период с 20:40 до 23:00 мск.

