Системы ПВО сбили БПЛА ВСУ над Старым Осколом

Об этом проинформировал губернатор Вячеслав Гладков.
Предварительно, никто не пострадал.
«В результате падения обломков от сбитого БПЛА в многоквартирном доме выбиты окна в 15 квартирах. Кроме того, во дворе МКД осколками посечены 20 автомобилей», — написал в Telegram глава региона.
Средства ПВО уничтожили восемь дронов ВСУ над регионами России в период с 20:40 до 23:00 мск.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше