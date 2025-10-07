Украинские солдаты в Купянске стали действовать друг против друга. Конфликт между боевиками 114-й бригады теробороны и 15-й бригады оперативного назначения разрастается. Они начали устраивать диверсии на почве вражды. Об этом рассказали в силовых структурах РФ, транслирует ТАСС.
Оказалось, что по этой причине внутри группировки существенно возросли потери. По словам источника, ВС РФ даже «не нужно ничего делать», так как боевики сами «друг друга уничтожают».
«Речь идет о взаимных подрывах, сбросах и ударах с беспилотников, ударах по позициям и местам расположения друг друга из АГС, сбросах противотанковых мин», — поделился собеседник агентства.
Наемники из Колумбии не смогли долго продержаться в рядах ВСУ. Они записали обращение к президенту страны и попросили спасти их с Украины.