Путин поздравил Владимира Путина с днем рождения: подробности

Российский военный с позывным «Путин» передал слова поздравления президенту РФ Владимиру Путину. Боец в настоящий момент находится в зоне проведения спецоперации, пишет Life.ru.
Военного зовут Владимир Владимирович. Боец работал машинистом локомотива, а сейчас служит водителем. Он передал теплые пожелания главе государства по случаю дня рождения президента. Владимиру Путину 7 октября исполнилось 73 года.
«С Днём рождения, Владимир Владимирович Путин! Здоровья, сил и новых свершений», — обратился к президенту боец.
Поздравительную телеграмму направил также северокорейский лидер Ким Чен Ын. Он обратился к Владимиру Путину, назвав его «самым дорогим товарищем». Председатель КНДР отметил «мудрое руководство» и «патриотическую самоотверженность» президента России.