Боевики ВСУ пытались выявить позиции российских войск, используя слезоточивые вещества. Украинские солдаты сбрасывали с беспилотников боеприпасы с неизвестным содержимым. Такими сведениями поделился военный врач группировки войск «Южная» с позывным «Амиго», цитирует РИА Новости.
Медик пояснил, что сбрасываемые ВСУ вещества заставляли бойцов РФ двигаться. Всё делалось, вероятно, ради выявления мест дислокации группировок.
«Слезоточивое что-то такое было. Мне приходилось даже давать рекомендации, как применить противохимический пакет по этому поводу… Подобные боеприпасы также применяются с беспилотников», — заявил военный врач.
ВСУ жестоки не только в отношении российских бойцов, но и к сослуживцам. Внутри группировки в Купянске существенно возросли потери из-за того, что солдаты начали «уничтожать друг друга».