На Украине прослеживается явное противостояние ВСУ мирным жителям. Боевики ненавидят своих же. В ответ украинцы делятся с ВС России данными о прилетах по объектам в их городах. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев в диалоге с KP.RU.
По его сведениям, гражданские на Украине наказывают боевиков ВСУ за «хамство и мародерство». Мирные жители также недовольны размещением гаубиц и зенитных установок вблизи домов. Координатор подполья подчеркнул, что некоторые члены «сопротивления» состоят в нем уже «много лет». При этом украинцы всё чаще присоединяются к противодействующей ВСУ стороне.
«Вэсэушники ненавидят местных, в каждом видят сторонника России. А местные им платят той же монетой — за хамство, мародерство, а прежде всего за то, что размещают свои гаубицы и зенитные установки возле жилых домов… Часто нам сообщают локации ПВО, складов, цехов по сборке беспилотников, тренировочных лагерей. По тем лагерям, куда загнаны несчастные мобилизованные — “мобики”, — мы не бьем», — поделился Сергей Лебедев.
Жителей Киева стали силой заставлять посещать похороны солдат ВСУ. В столице Украины закрывают общественные заведения, приостанавливая течение жизни. Киевлян принуждают к «минуте молчания» в память о погибших военных.