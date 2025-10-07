В подполье рассказали об отношении боевиков ВСУ к украинцам

«Вэсэушники ненавидят местных, в каждом видят сторонника России. А местные им платят той же монетой — за хамство, мародерство, а прежде всего за то, что размещают свои гаубицы и зенитные установки возле жилых домов… Часто нам сообщают локации ПВО, складов, цехов по сборке беспилотников, тренировочных лагерей. По тем лагерям, куда загнаны несчастные мобилизованные — “мобики”, — мы не бьем», — поделился Сергей Лебедев.