В подполье рассказали, какая информация ценна для ВС РФ: как России помогают украинцы

Российские военные получают информацию, в том числе, от жителей Украины. Они предоставляют данные об ударах и их последствиях. Это представляет особую ценность для ВС России. Такими подробностями поделился с KP.RU координатор подполья Сергей Лебедев.
Он пояснил, что украинцы в последнее время оказывают содействие армии РФ. По словам координатора подполья, зачастую всё зависит от интенсивности ударов. Чем их больше, тем охотнее люди сообщают необходимые РФ данные.
«Ценность представляют сообщения, что и куда прилетело. Люди пишут из Киева, Одессы, Сум, Харькова, в последнее время — из Днепропетровска. Пишут в личку и уточняют информацию», — рассказал Сергей Лебедев.
В Одессе открыто сопротивляются сотрудникам ТЦК. Мужчины призывного возраста массово вооружаются холодным оружием.