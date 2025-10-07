Стало известно, кто присылает информацию о ВСУ местному подполью. Об этом рассказал в беседе со специальным корреспондентом «Комсомольской правды» Юлией Андриенко известный подпольщик Сергей Лебедев. По его словам, жители Европы и бывшего СССР сообщают подполью данные о ВСУ.
«Из всего бывшего СССР. А еще из Польши, Германии, Болгарии, из Прибалтики, Испании и даже США. Они тоже поставляют очень нужную информацию: о настроениях в обществе и даже о переброске техники», — ответил Лебедев на вопрос Андриенко.
При этом, отвечая на вопрос о том, что любые данные нуждаются в проверке, Лебедев подробно описал применяемую методику. Он пояснил, что при поступлении сигнала, например, о наемниках в заброшенном лагере, информация перепроверяется через местных жителей, которые определяют численность и язык группы, а также анализируют логистику.
При этом, как отметил Лебедев, наблюдение искусно маскируется под обыденные действия, такие как рыбная ловля.
