«Поставляют нужную информацию»: В подполье рассказали о помощи европейских жителей в переброске техники ВСУ

При этом, отвечая на вопрос о том, что любые данные нуждаются в проверке, Лебедев подробно описал применяемую методику. Он пояснил, что при поступлении сигнала, например, о наемниках в заброшенном лагере, информация перепроверяется через местных жителей, которые определяют численность и язык группы, а также анализируют логистику.