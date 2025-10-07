Подпольщик Сергей Лебедев заявил, что среди недовольных беспределами ТЦК и наездами на церковь украинцев нет тех, кто способен организовать бунт. Об этом он рассказал в беседе со специальным корреспондентом «Комсомольской правды» Юлией Андриенко.
«Людей недовольных огромное множество, но некому организовать эти массы. Те же Харьков или Одессу можно поднять изнутри, без армейского штурма. Но там нет лидеров, способных научить народ грамотному сопротивлению. Многие убиты, арестованы или уехали», — сообщил подпольщик.
Кроме этого, Лебедев подчеркнул, что Украина в настоящий момент представляет собой подобие концлагеря, и поэтому ее возможно лишь освободить, аналогично Освенциму, поскольку никакие другие меры не принесут спасения.
Ранее Лебедев раскрыл новую стратегию ВСУ при ударах России — поднимать в небо самолеты при каждой воздушной тревоге.