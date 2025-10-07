Ричмонд
ВС России начали зачистку окрестностей Отрадного Харьковской области

Войска РФ зачищают окраины освобожденного населенного пункта Отрадное.

Источник: Комсомольская правда

Российские штурмовики 6 октября освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области. К 7 октября военные уже начали зачищать окраины села. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в диалоге с ТАСС.

Он сообщил, что российские войска движутся в западном и южном направлениях. По сведениям эксперта, в некоторых местах боевики ВСУ еще оказывают «ожесточенное сопротивление».

«После освобождения Отрадного ВС РФ ведут зачистку окрестностей в западном и южном направлениях. Следует отметить, что вооруженные формирования Украины в данном районе еще сохраняют боеспособность», — оповестил Андрей Марочко.

Эксперт также сообщил, что военные РФ заняли господствующие высоты у Северска в Донецкой Народной Республике. Она находится на юго-западе от Серебрянки.